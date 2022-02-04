Евросоюз считает решение РФ по Deutsche Welle неприемлемым

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз считает решение России запретить вещание германской медиакомпании Deutsche Welle в стране неприемлемым. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Это плохое решение, неприемлемое для нас решение. Российские власти связали его с решением немецкого регулятора запретить российскому государственному вещателю RT DE работать в стране из-за отсутствия действующей лицензии, что совершенно не связано с работой Deutsche Welle в России", - сказал он.

По его словам, "реакция российских властей еще раз демонстрирует постоянные нарушения свободы СМИ и пренебрежение независимостью средств массовой информации". "Мы солидарны с Deutsche Welle и ее сотрудниками в России и будем продолжать следить за ситуацией. Мы ожидаем, что Deutsche Welle получит полный и справедливый доступ к юридическим шагам, чтобы оспорить это необоснованное решение", - добавил он.