Глава дипмиссии США заявила, что большинство дипломатов на Украине продолжают работу

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Большинство американских дипломатов на Украине продолжают работу, несмотря на частичную эвакуацию сотрудников дипмиссии в Киеве. Об этом заявила в пятницу в эфире телеканала MSNBC временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин.

"Мы действительно вывезли в США членов семей дипломатов американского посольства. Но большинство дипломатов продолжают упорно трудиться в посольстве", - отметила она.

По ее словам, дипломатическое "присутствие [США на Украине] осталось практически неизменным". "Мы продолжаем полностью осуществлять нашу работу, как и прежде", - заключила Квин.

23 января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно части персонала дипломатического представительства. Как отмечалось в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства, указанные решения приняты "из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.