МФЖ призвала страны Европы не использовать СМИ как оружие в кризисе между РФ и Украиной

БРЮССЕЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Базирующаяся в Брюсселе Международная федерация журналистов (МФЖ) призвала страны Европы не использовать СМИ как оружие в политическом кризисе между Украиной и Россией, а также соблюдать право на информацию. Об этом говорится в заявлении МФЖ, полученном ТАСС в ответ на запрос по ситуации вокруг запрета в Германии вещания RT DE и вещания германской медиакомпании Deutsche Welle в России.

"Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призывают власти стран Европы, где повышенная напряженность вокруг кризиса между Россией и Украиной привела к усилению ограничений и угроз в отношения СМИ, избегать использования СМИ в качестве оружия в этом кризисе. Право на неограниченный доступ к информации - это фундаментальное право, - говорится в заявлении. - Мы призываем власти не использовать СМИ как поле политического футбола".

"Российские власти пошли на закрытие московского бюро Deutsche Welle, запретили вещание компании в России и отменили аккредитацию ее персонала. Это решение последовало после решения медиарегулятора Германии о сохранении запрета на вещание RT DE на фоне утверждений, что у него нет местной лицензии", - отмечается в заявлении МФЖ.

Ситуация вокруг RT DE и Deutsche Welle

Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ в среду запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечается в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить".

В МИД России указали, что решение властей ФРГ вынуждает Москву приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в РФ германских СМИ, а также интернет-посредников, которые безосновательно удалили аккаунты телеканала RT DE со своих платформ.

В четверг в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт Deutsche Welle в России. Среди прочих ответных мер предполагается аннулировать аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle, запустить процесс формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, "причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора", которым будет запрещен въезд на территорию РФ.

В числе мер, предусмотренных Москвой, значится также инициирование компетентными органами РФ процедуры рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Кроме того, российская сторона предусматривает прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории страны.