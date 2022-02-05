Лукашенко заявил, что был обижен на Россию, когда узнал о задержанных 33 россиянах

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала " Соловьев Live " заявил, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики в 2020 году 33 россиян. Фрагменты беседы были опубликованы в субботу.

"Очень", - ответил Лукашенко на вопрос о том, был ли он обижен на Россию. При этом, он подтвердил, что поверил в то, что россияне прибыли в Белоруссию для дестабилизации ситуации в стране. "Абсолютно", - ответил глава государства на вопрос, поверил ли он в эту теорию.

Лукашенко также рассказал, что сразу же связался по телефону с президентом России Владимиром Путиным, при чем "не один раз". Президент, говоря об истории с так называемыми вагнеровцами отметил, что это была "мелочь" и "пылинка" в отношениях между Россией и Белоруссией, из-за которой две страны бы никогда не стали начинать "драку".

"Но чтобы вы знали, когда мы задержали этих ребят, полностью материалы ФСБ передали, с Путиным я, такой жесткий был разговор. Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. Мы начали расследовать, я с Путиным трижды на эту тему говорил. Он говорит: "Подожди, сейчас мы расследуем, давайте вместе с вами, и мы увидим, откуда ноги растут". Это уже через неделю или несколько дней выяснилось", - сказал Лукашенко.

В конце июля 2020 года Белоруссия задержала на своей территории группу из 33 граждан России, которых в Минске назвали сотрудниками "частной военной компании Вагнера". Впоследствии они были арестованы. Официальный Киев заявил, что 28 человек из 33 принимали участие в вооруженном конфликте в Донбассе, и потребовал их выдачи. Российская сторона расценила задержание своих граждан как "не соответствующее союзническим отношениям Москвы и Минска", а обвинения в их адрес - спекуляцией. При этом в Кремле добавили, что эти россияне оказались в Белоруссии транзитом и должны были улететь в Стамбул, а их пребывание в республике никак не связано с самой Белоруссией или с ее внутренними делами. 14 августа 2020 года Минск вернул России 32 человека. Еще один задержанный, который имел вместе с российским белорусское гражданство, остался на территории республики.

27 августа 2020 года в интервью телеканалу "Россия-24" президент РФ Владимир Путин сообщил, что задержание российских граждан стало результатом провокации со стороны "украинских спецслужб совместно с американскими". По словам российского президента, людей обманом и по подложным документам привезли на территорию Белоруссии, где "представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании".