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Кризис на Украине

Украинская оппозиция призвала Зеленского восстановить мир, выполнив минские соглашения

Сопредседатель фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде Юрий Бойко считает, что против этого документа выступают только те, кому безразличны жизни украинцев

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Зеленский должен использовать шанс для установления мира в стране и выполнить минские соглашения, против которых выступают только те, кому безразличны жизни украинцев. Об этом заявил сопредседатель фракции украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко.

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"Президент [Зеленский] сегодня получил второй шанс, чтобы выполнить то, что он обещал избирателям в 2019-м, - восстановить мир", - заявил Бойко, выступление которого было опубликовано в субботу на сайте ОПЗЖ. "Недавно он сам подтвердил, что минские соглашения - единственная возможность остановить войну, и важно, чтобы его заявление не осталось словами. Украина имеет уникальную возможность вернуть свои территории мирным путем, и было бы грубейшей политической ошибкой перед страной этой возможностью не воспользоваться", - считает политик

Бойко напомнил, что минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года, остановили активные боевые действия под Дебальцево в Донбассе. "Я помню дни, когда их подписывали, тогда ежедневно погибали сотни солдат", - сказал он. "Мы должны быть благодарны [тогдашним] лидерам Германии и Франции Ангеле Меркель и Франсуа Олланду, которые срочно прибыли в Минск и предложили эту формулу, которая остановила трагедию. Если бы не их инициатива, жертв было бы намного больше, чем под Иловайском", - добавил политик, имея в виду гибель сотен украинских военных под городом Иловайск в Донбассе в августе 2014 года. "И заявлять сегодня, что минские соглашения - это гибель для Украины, могут только те, кому безразличны жизни украинцев", - заявил сопредседатель фракции.

Он добавил, что украинские "ястребы" демонизируют минские соглашения и "формулу Штайнмайера", предусматривающую особый статус Донбасса. "На самом деле это компромиссный вариант, позволяющий обеспечить безопасность граждан на неконтролируемых территориях и при этом восстанавливающий суверенитет Украины на этих территориях. Я не вижу причин, по которым политики, желающие восстановить мир, могут выступать против такого плана. И потому убежден, что его нужно выполнить", - подчеркнул Бойко.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Формула Штайнмайера" была разработана бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе. Минские соглашения остаются нереализованным, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

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