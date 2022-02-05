В Латвии предложили усилить потенциал НАТО, если войска РФ останутся в Белоруссии

ЛОНДОН, 5 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс считает необходимыми переоценку и усиление военного потенциала НАТО в Восточной Европе в случае, если российский военный контингент останется в Белоруссии после совместных учений двух стран. Мнение, высказанное министром в субботнем интервью на сайте газеты The Daily Telegraph , поддержала и его эстонская коллега Эва-Мария Лийметс, слова которой приводит это же издание.

"Если российские военные останутся в Белоруссии, региональная ситуация в сфере безопасности существенно изменится независимо от того, произойдет ли вторжение на Украину или нет. Тогда нам придется провести переоценку мер, направленных на сокращение дефицита безопасности в регионе", - сказал министр. По его словам, такое развитие событий потребовало бы "увеличения присутствия НАТО".

По словам Лийметс, выразившей надежду на то, что "постоянного присутствия российских войск в Белоруссии не будет", альянсу надо учитывать возможные последствия такого развития событий и при необходимости "решать проблему, увеличивая военные возможности в регионе".

Белорусско-российские учения "Союзная решимость - 2022" пройдут на территории Белоруссии с 10 по 20 февраля в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Ранее посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил в интервью ТАСС, что в подобных случаях уже неоднократно вопреки озвучивавшимся западными странами опасениям "российские и белорусские военные четко и слаженно демонстрировали выучку, проводили учения на отлично, после чего возвращались в места постоянной дислокации".

Ситуация вокруг Украины

В беседе с британским изданием Ринкевичс также выразил скепсис по поводу возможности прямого диалога между ЕС и Россией по ситуации вокруг Украины и гарантиям безопасности.

"Есть прямые американско-российские переговоры, есть прямые переговоры НАТО - Россия. Было бы очень сложно воплотить высказанную французским президентом [Эмманюэлем Макроном] идею о переговорах ЕС и России", - сказал министр, добавив, что, по его мнению, позиции стран Европы "сейчас идеально координируются через НАТО".

Об отсутствии необходимости "в еще одном формате диалога" заявила и Лийметс.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.