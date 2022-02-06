В Великобритании отметят 70-летие с момента вступления Елизаветы II на престол

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Елизавета II в уединении встретит выпавший на воскресенье 70-летний юбилей вступления на британский престол. В память об отце монарха Георге VI, умершем 6 февраля 1952 года, дата начала ее царствования широко не отмечается, а масштабные торжества по случаю платинового юбилея правления Ее Величества запланированы на июнь.

Эти выходные королева проводит в своем любимом загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк, где умер Георг VI. Как отмечают британские СМИ, 6 февраля для королевы - в первую очередь день утраты и повод вспомнить отца, а теперь еще и мужа - умершего в апреле прошлого года в возрасте 99 лет герцога Эдинбургского Филипа. Ранее королева и принц-консорт проводили этот день вместе, ограничиваясь минимумом слуг.

Впрочем, в субботу Ее Величество встретилась в Сандрингеме с группой школьников, местных жителей и несколькими специально приглашенными гостями, приняв их поздравления и разрезав приготовленный для нее торт. Как отмечает телеканал Sky News, проведение подобного мероприятия необычно и свидетельствует о большом значении, которое Букингемский дворец и вся страна придают круглой дате. На распространенных дворцом кадрах Елизавета II также запечатлена со специально отобранными подарками, которые она сама и ее предшественники получали от подданных по случаю юбилеев правления.

Различные события, приуроченные к 70-летию царствования Елизаветы II, будут проходить в течение всего года, однако своего пика торжества достигнут в начале лета, когда британцев ждут четырехдневные длинные выходные. Со 2 по 5 июня для посетителей также будут открыты Сандрингем и замок Балморал в Шотландии. 2 июня в центре Лондона пройдет парад, в котором примут участие 1,4 тыс. военнослужащих из разных подразделений вооруженных сил и 400 музыкантов. 3 июня будет организована праздничная служба в соборе Святого Павла в Лондоне, а на следующий день в Букингемском дворце состоится концерт, на котором выступят артисты со всего мира. В Виндзоре 5 июня состоится праздничный обед на открытом воздухе, где за полукилометровым столом разместятся больше 1,5 тыс. приглашенных, представляющих все слои британского общества.

Ложка дегтя

Как отмечают британские газеты, юбилей правления Ее Величества будет омрачен несколькими событиями. Помимо смерти ее мужа это скандал вокруг среднего сына королевы принца Эндрю, которого обвиняет в изнасиловании американка Вирджиния Джуфре. В начале года принц был лишен почетных званий и права использовать титул Его Высочества, когда стало ясно, что в конце года ему придется предстать перед судом в США.

Проблемы для королевской семьи создает и новый статус внука королевы принца Гарри и его жены Меган Маркл. Отказавшись от роли старших членов монаршей фамилии и переехав в США, они лишились права на государственную охрану. Из-за этого теперь супруги опасаются возвращаться в Великобританию, чтобы посетить торжества по случаю юбилея правления королевы.

Рекорды Елизаветы II

Елизавета II взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории (1819-1901) по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года ушел из жизни король Таиланда Пумипон Адульядет (Рама IX), она стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира. Елизавета II также является старейшим из действующих глав государств.

Среди женщин, которым довелось царствовать, она была на троне дольше всех в истории. Однако пока она не превзошла достижение французского короля Людовика XIV (1638-1715), который провел на престоле 72 года и 110 дней. Подтвержденный рекорд самого долгого правления принадлежит Собузе II - королю Свазиленда (ныне - Эсватини), который был объявлен верховным вождем в четырехмесячном возрасте и правил 82 года и 254 дня.