Елизавета II пожелала, чтобы жена принца Чарльза получила титул королевы-консорта

ЛОНДОН, 6 февраля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II хочет, чтобы супруга наследника престола принца Уэльского Чарльза герцогиня Корнуоллская Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, когда он сам станет королем. Об этом говорится в обращении монарха к подданным, распространенном в субботу вечером пресс-службой Букингемского дворца.

"Знаю, что когда подойдет срок и мой сын Чарльз станет королем, вы будете поддерживать его и его супругу Камиллу так же, как вы поддерживали меня. Я также искренне желаю, чтобы, когда настанет время, Камиллу, которая продолжит свое верное служение, называли королевой-консортом", - говорится в документе, публикация которого приурочена к отмечаемому 6 февраля 70-летнему юбилею правления королевы.

В своем послании Елизавета II благодарит за поддержку и подданных, и членов своей семьи, включая умершего в апреле прошлого года герцога Эдинбургского Филипа, который с 1952 года носил титул принца-консорта как супруг царствующей королевы. Много лет в Великобритании высказывались предположения, что нынешняя супруга наследника престола Чарльза не получит полагающийся ей по традиции титул королевы, так как долгое время она не пользовалась популярностью среди британцев, в отличие от принцессы Дианы, с которой принц Уэльский развелся в 1996 году. До настоящего момента в Букингемском дворце и королевской семье не опровергали эти предположения. Обозреватели британских СМИ называют жест Елизаветы II "экстраординарным и очень щедрым".