Эксперт: США нужно официально признать, что Украина и Грузия далеки от членства в НАТО

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Утверждения о намерениях России осуществить вторжение на Украину являются необоснованными, администрации президента США Джо Байдена для снижения напряженности следует официально признать и закрепить документально неготовность Киева и Тбилиси к членству НАТО в ближайшие годы. Такое мнение выразил американский политолог и историк Дмитрий Саймс, который является президентом американского Центра за национальный интерес и издателем журнала The National Interest .

"Озабоченность Запада угрозой неизбежного и внезапного российского вторжения на Украину является ошибочной. Она основана на фундаментально неверном понимании настроя, приоритетов и методов России", - говорится в статье Саймса, опубликованной в The National Interest. Как полагает политолог, "история того, как президент [России] Владимир Путин применял военную силу, свидетельствует о том, что он обычно отвечает на некое применение насилия противниками России, нежели применяет силу первым".

Саймс сообщил, что в декабре беседовал с рядом официальных лиц РФ. Он отметил, что "ни разу не слышал ни единого упоминания о возможности осуществления крупномасштабного российского вторжения лишь потому, что требования Москвы относительно расширения НАТО и сил альянса в Восточной Европе не выполнили". По словам политолога, российские официальные лица, в том числе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отмечали, что, "если Россия будет атакована, то без сомнений даст решительный ответ".

Саймс напомнил в статье о ситуации, которая имела место в ноябре 2018 года. Тогда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, корабли задержали. "Однако сегодня, учитывая, что украинские ВМС более самоуверенны в связи с получением нескольких новых кораблей и в меньшей мере склонны уступить, несложно представить, что подобный сценарий быстро перерастет в открытый конфликт", - подчеркнул политолог.

По мнению Саймса, "администрация Байдена должна выступить в роли лидера в том, что касается принятия решений в связи с требованиями России, включая призыв Москвы к официальным договоренностям, которые не позволят Украине и Грузии вступить в НАТО". "До сих пор ответ Вашингтона на это требование было однозначным: "Это невозможно". Но Вашингтон так толком и не объяснил, почему это так", - считает эксперт.

Нужна дипломатическая формула

Как констатирует Саймс, "некоторые эксперты заявляют, что НАТО следует признать нейтральный статус Украины и Грузии по примеру Австрии и Финляндии во время холодной войны". "Однако эти предложения нереалистичны", - полагает он, отмечая, что сегодняшнее положение Украины и Грузии отличается от ситуации, в которой находились Австрии и Финляндия в то время.

"Однако было бы вполне уместно хотя бы признать правду, которая состоит в том, что ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в НАТО ни по каким объективным критериям, и потребуются годы на то, чтобы они могли реально рассчитывать на членство в альянсе, - добавил политолог. - Соединенные Штаты уже заявляли об этом Москве, и нет ни единой причины не искать дипломатическую формулу, которая позволила придать этой самоочевидной реальности вид какого-либо документа".

Саймс полагает, что в России могут "серьезно рассмотреть" данный вариант. По мнению политолога, это может позволить добиться деэскалации и продолжить дипломатическое взаимодействие. "Стоит попробовать понять, так ли это, а не проводить опасный курс на эскалацию, которая может привести к открытому конфликту с крупной ядерной державой", - заключил политолог.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.