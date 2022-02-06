В Литве заявили, что рост военного присутствия Германии послужит укреплению сдерживания

ВИЛЬНЮС, 6 февраля. /ТАСС/. Усиление присутствия Бундесвера в Литве послужит укреплению средств сдерживания. Об этом в воскресенье в Facebook написал министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

"Мы ведем диалог об увеличении военного присутствия Германии в Литве, что является для нас очень важным и станет частью усиления политики сдерживания", - говорится в тексте.

Так глава ведомства откликнулся на интервью министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт медиагруппе Funke, в котором она не исключила, что Берлин в свете обострения кризиса вокруг Украины может направить дополнительные силы в Литву.

Германия возглавляет дислоцированный с 2017 года в Литве сводный батальон НАТО передового базирования, в составе которого находятся 1,2 тыс. военнослужащих, около половины составляют солдаты Бундесвера. В январе командир батальона НАТО подполковник Бундесвера Хаген Руппельт отметил, что он может быть увеличен с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. человек.