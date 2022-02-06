Военнослужащий ДНР погиб на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 февраля. /ТАСС/. Один военнослужащий Донецкой народной республики (ДНР) погиб на линии соприкосновения в Донбассе после прицельного огня снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

"Сегодня, снайпер 25-й ОВДБр (отдельной воздушно-десантной бригады) по приказу военного преступника Кураша, с огневой позиции в районе н. п. Верхнеторецкое (северное) открыл прицельный огонь по позиции наших защитников в районе н.п. Верхнеторецкое (южное). С прискорбием сообщаем, что выполняя свой долг по защите республики, погиб военнослужащий Народной милиции", - говорится в сообщении.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях и полеты беспилотников, за исключением тех, которые запускают наблюдатели от ОБСЕ. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.