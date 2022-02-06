Глава МИД Украины заявил, что Киев готов к любому развитию событий у своих границ

КИЕВ, 6 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить негативным прогнозам в связи с информацией западных партнеров о возможном вторжении России, но подчеркнул, что власти готовы к любому развитию событий.

"Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий", - написал он в воскресенье в Twitter.

Ранее в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании NBC заявил, что ситуация вокруг Украины находится "в окне, когда что-то может случиться", "эскалация и вторжение могут произойти в любой момент".

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.