Эрдоган уверен, что "напряженность между РФ и Украиной" будет решена мирным путем

АНКАРА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выразил уверенность, что "напряженность между Россией и Украиной" будет преодолена мирным путем.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция приложила необходимые усилия для прекращения напряженности между Россией и Украиной и действовала с целью снижения напряженности. Он считает, что кризис будет урегулирован мирным путем и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на основе территориальной целостности Украины и международного права. Турция с удовольствием может провести саммит на уровне лидеров [РФ и Украины] или технические переговоры", - приводит канцелярия турецкого президента выдержку из разговора Эрдогана со Столтенбергом.

Между тем Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских договоренностей, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами. Президент Турции в прошлом году неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Россией и Украиной.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, возможность встречи Путина и Зеленского на территории Турции пока в практическом плане не обсуждается. По словам Пескова, "президент говорит, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого нужно понимание, что на выходе и что будет обсуждаться". "Такого понимания пока нет", - добавил он.