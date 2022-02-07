Блинкен: США готовы продолжать с РФ диалог по безопасности, но готовы и к санкциям

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы продолжать с РФ диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым, однако Вашингтон готов и к введению санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне.

"Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт. В то же время мы и наши союзники готовы к тому, что будут реальные и глубокие последствия в случае, если Россия выберет продолжение агрессии", - утверждал он.