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Блинкен: США готовы продолжать с РФ диалог по безопасности, но готовы и к санкциям

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы продолжать с РФ диалог по безопасности, и дипломатический путь остается открытым, однако Вашингтон готов и к введению санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Вашингтоне.

"Мы готовы продолжать содержательный диалог с Россией по вопросам безопасности, беспокоящим обе стороны. Дипломатический путь открыт. В то же время мы и наши союзники готовы к тому, что будут реальные и глубокие последствия в случае, если Россия выберет продолжение агрессии", - утверждал он.

Боррель заявил, что координирует ответ стран ЕС на письмо Лаврова о безопасности
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