Диалог продолжается. Лавров и Блинкен встретятся снова после ответов США на предложения РФ

Встрече министра и госсекретаря, которая стала для них третьим очным контактом после переговоров в Рейкьявике в прошлом мае и Стокгольме в декабре, предшествовала серьезная дипломатическая активность.

После полуторачасовой встречи Лавров и Блинкен провели раздельные пресс-конференции, по итогам которых стало очевидно: если Россию волнуют в первую очередь гарантии безопасности, то Соединенные Штаты рассматривают переговорный процесс прежде всего через призму ситуации вокруг Украины.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшаяся в пятницу в Женеве, не принесла ответов на вопросы, но была признана полезной. Следующие переговоры они проведут после того, как российская сторона изучит письменные ответы на свои предложения по гарантиям безопасности, которые Вашингтон обещал предоставить на следующей неделе.

Серия переговоров по гарантиям безопасности на прошлой неделе ожидаемо не принесла немедленных результатов: США и НАТО оказались не готовы отказываться от расширения альянса и отводить свои войска, а Россия не согласилась уступать по ключевым для нее пунктам ради диалога по важным, но все же вторичным вопросам, таким как проблема размещения ракет в Европе.

Однако налаживание контактов не прекратилось - 18 января Лавров и Блинкен провели телефонный разговор, после которого стало известно об активной проработке их очной встречи. На следующий день госсекретарь США посетил Киев, а в четверг оказался в Берлине, где встретился в том числе с главой МИД Германии Анналеной Бербок, во вторник приезжавшей в Москву (также после визита на Украину).

Путь дипломатии и диалога

Несмотря на серьезные разногласия в позициях и жесткую риторику, Москва и Вашингтон нацелены на продолжение диалога. Блинкен, отметив на встрече с журналистами, что "в целом разговор был не полемичным, а прямым и деловым", подчеркнул: разногласия, "где это возможно, важно разрешать путем дипломатии и диалога".

По словам Лаврова, на встрече прозвучала "предварительная реакция" США на предложения Москвы по гарантиям безопасности, а российская сторона дала ответы на уточняющие вопросы, которые помогут американцам "подготовить письменную реакцию" на представленные им проекты.

Позиции США и России

Госсекретарь США в Женеве заявил об обеспокоенности действиями Москвы "не только в отношении Украины, но и Европы, а также мира". Он выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты и их союзники с одной стороны и Россия с другой "могут вновь найти общие позиции".

Озабоченности Москвы остаются прежними: ей нужны гарантии отказа НАТО от расширения, прекращение развертывания войск и баз альянса у российских границ и вывод американского ядерного оружия с территории Европы. Как минимум первое требование российской стороны Лавров озвучил своему американскому коллеге на переговорах.

На пресс-конференции министр также выразил сожаление в связи с тем, что "взрослые люди" на Западе предпочитают вместо решения настоящих мировых проблем - от изменения климата до борьбы с терроризмом - соревноваться с другими: "Кто круче, у кого больше не знаю чего".

Западные "заклинания"

На нынешних переговорах американская делегация ожидаемо стремилась "поставить во главу угла проблемы на границе РФ и Украины, попыталась обусловить все остальное необходимостью так называемой деэскалации", отметил Лавров. По его оценке, "это уже стало <...> заклинанием". Как отметил министр, ситуация вокруг Украины действительно требует пристального внимания, но не стоит сводить к ней "всю проблему европейской архитектуры безопасности".

Он также крайне скептически высказался о подготовленных в Госдепартаменте к встрече документах, касающихся "российской дезинформации" по Украине. Лавров назвал изложенное в них "чистой ложью" и посетовал на то, что "эти бумаги <...> читать невозможно".

Однако, судя по выступлению Блинкена, именно на украинском вопросе США намерены сосредоточить свое внимание в ходе диалога с Россией. Госсекретарь повторил позицию, которую высказал накануне американский президент Джо Байден: Соединенные Штаты и их союзники готовы жестко ответить на действия РФ, которые они сочтут агрессивными по отношению к Украине, даже если речь не пойдет о пересечении "любыми российскими военными силами" украинской границы. В качестве примера подобных "агрессивных мер" Блинкен упомянул кибератаки и действия военизированных формирований.

Повышение ставок в отношениях

Тема российских предложений по гарантиям безопасности появилась в публичном поле в середине ноября 2021 года, когда президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД поручил "добавиться предоставления России серьезных, долгосрочных гарантий обеспечения <...> безопасности" на западном направлении. Соответствующие проекты были 15 декабря переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, а 17 декабря министерство их опубликовало.