В Госдепе заявили, что РФ пока не передала ответ по вопросам безопасности

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США пока не может объявить ни о каких новых планах контактов с РФ, Вашингтон пока что ждет ответа Москвы на отправленные Соединенными Штатами предложения по безопасности. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"У меня нет ничего нового, о чем я мог бы объявить", - сказал Прайс, подчеркнув, что пока не может привести никакие дополнительные детали относительно возможного времени проведения такой встречи или ее формата.

"Первым шагом в этом было бы получение российского ответа, чего пока не произошло", - подчеркнул он. "Наше понимание заключалось в том, что после того, как это произойдет (РФ передаст свой ответ США - прим. ТАСС), российская сторона будет готова к дальнейшему дипломатическому взаимодействию", - добавил представитель Госдепа.