Глава Мюнхенской конференции высказался за привлечение США к "нормандскому формату"

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер считает, что США нужно привлечь к "нормандскому формату" - напрямую, либо косвенно. Такое заявление он сделал в интервью немецкой редакционной группе FUNKE , которое опубликовано во вторник.

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Он предположил, что Россия охотнее говорит с США по вопросам европейской безопасности. "Именно поэтому желательно привлечь Америку к "нормандскому формату" - как прямого участника или непрямого, неважно", - сказал он.

Также эксперт высказался за поставки оборонительного вооружения Украине. "Очень важно, чтобы к экономическому сдерживанию добавилось и военное", - сказал он.

Правительство ФРГ много раз говорило, что не поставляет на Украину летальное вооружение. Берлин готов отправить Киеву 5 тыс. военных касок.

"Нормандский формат" существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили пути выхода из кризиса в Донбассе. В феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был подписан план мирного урегулирования конфликта - Комплекс мер по выполнению минских соглашений, однако он до сих пор не реализован. Всего состоялось пять встреч "нормандской четверки" на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже, решения которой также не выполняются Украиной.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.