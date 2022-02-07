Давление со всех сторон: изменит ли Германия самой себе в вопросе поставок оружия Украине?

В окружении канцлера Германии Олафа Шольца говорят, что один из его основных принципов звучит так: "Мы никогда не обижаемся и никогда не истерим". И надо сказать, что он в ситуации вокруг Украины в последние дни и недели действительно стоически выдерживает шквал критики и давления со стороны не только партнеров по ЕС и из-за океана, но и оппонентов и СМИ у себя на родине. Многие в эти дни задаются вопросом, куда пропал Шольц, в то время как президент Франции Эмманюэль Макрон постоянно созванивается с президентом РФ Владимиром Путиным (у Шольца единственный такой звонок был в декабре!) и уже в понедельник едет в Москву.

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В странах Балтии и Польше негодуют, что Германия до сих пор блокирует передачу Киеву Эстонией произведенных в ГДР гаубиц Д-30, украинские политики неистовствуют и заявляют о "предательстве друзей". Посол в Берлине Андрей Мельник проводит исторические параллели между ответственностью ФРГ перед Израилем и Украиной, публично порицает главу комитета Бундестага Михаэля Рота, а мэр Киева Виталий Кличко напрямую говорит, что "если Германия хочет поддержать Украину, то она должна распрощаться с "Северным потоком — 2". Это при том, что, не беря даже в расчет усилия Берлина в "нормандском формате", ФРГ по размерам предоставленной Украине помощи на развитие занимает в мире первое место — на эти цели уже потрачено €1,83 млрд. "Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными", — констатировал в беседе со мной депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре. Список передан Берлин упорно выступает против предоставления Киеву летального оружия. Основной аргумент — Германия не передает его в кризисные регионы. Исключения, правда, есть и были. Во-первых, это Израиль, которому ФРГ продавала даже подводные лодки. Но тут немецкие политики всегда подчеркивали, что в свете германской истории защита Израиля является одним из приоритетов внешней политики ФРГ. Германия также поставляла оружие курдам на севере Ирака. Но и тут позиция федерального правительства предельно ясна: у Берлина попросту не было стороны, с которой можно было бы вести переговоры для того, чтобы положить конец происходящим там убийствам мирных жителей и другим жестокостям, а в ситуации вокруг Украины ведется диалог, в том числе в "нормандском формате".

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Власти Украины такие отговорки, видимо, не устраивают. 4 февраля газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что посольство Украины направило в МИД ФРГ вербальную ноту с просьбой предоставить оружие, а также список вооружений. Украинское правительство хочет получить "боевые средства противовоздушной и противоракетной обороны" и "боеприпасы для автоматических пушек калибром 23 и 30 мм". В списке — зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности, переносные ЗРК, стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками, электронные системы обнаружения, приборы ночного видения и камеры наблюдения. Кроме того, Украина стремится добиться от Германии поставок бронированных автомобилей, роботизированных систем разминирования и дистанционного управления подрывом снарядов, раций, радаров, разведывательных станций, гидролокационных установок и санитарных машин. Причем говорится, что потребности "не исчерпаны", а список в случае необходимости может быть дополнен. Вооружения, которых нет у самого Бундесвера Реакции Берлина на перечень украинской стороны пока не последовало, возможно, немецкие друзья Украины просто ошарашены такой прыткостью, ведь уже давно известно о технических проблемах самого Бундесвера. Попросту говоря, у вооруженных сил Германии даже нет многого из того, что потребовал Киев. Для примера: посол Мельник ранее призвал предоставить его стране "германские военные корабли, которые являются одними из лучших в мире", и "самые современные системы противовоздушной обороны". Оба желания нереалистичны, поскольку Бундесвер сам бы хотел их получить. Так, военно-морским силам ФРГ, согласно докладу о ситуации с вооружениями в германской армии, не хватает кораблей, в том числе корветов и танкеров.

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Такая же обстановка и с системами ПВО. Как отметила газета Die Welt, имеющиеся в распоряжении Бундесвера ЗРК "Пэтриот", тактические баллистические ракеты и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже замены. "Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады Бундесвера пусты", — пишет издание. Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн сообщил о том, что необходимо €20 млрд для пополнения запасов боеприпасов. "Собственно говоря, нет ничего, что мы могли бы поставить и что изменило бы соотношение затрат и выгоды", — приводит Die Welt слова Карло Мазалы, профессора Университета Бундесвера в Мюнхене. Причем возможности ограничены даже в том, что касается возможных поставок военного снаряжения. Украина попросила о касках и бронежилетах. Но, как оказалось, последних не хватает самим немцам, так что министр обороны Кристине Ламбрехт смогла предложить Киеву лишь 5 тыс. касок За океаном тоже не спят Администрация США, куда отправился с визитом Шольц, до сих пор заявляла о единстве союзников в политике по отношению к России. Однако в последнее время за океаном стали громче требовать от Берлина более "ясных сигналов". В издании The New York Times недавно вышла статья с заголовком "Где находится Германия в конфликте вокруг Украины?", а New York Post выразила на этот счет однозначное мнение: "Германия, медлительный член НАТО, у которого глубокий и растущий конфликт интересов в том, что касается России, является слабым звеном — и Путин, к сожалению, это тоже знает". А как пишет Der Spiegel, комик Тревор Ноа выступил недавно на американском телевидении как немец в кожаных шортах, который демонстрирует любовь к бочке с российской нефтью. Все это, конечно, свидетельствует о том, что в США засомневались в надежности Германии как союзника по НАТО.

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В Вашингтоне, видимо, ожидают, что канцлер ФРГ ясно заявит о том, что газопровод "Северный поток — 2" не будет запущен, если обострится кризис вокруг Украины. Симптоматично, что Шольц, однако, избегает называть напрямую проект при обсуждении возможных санкций против России и заявляет лишь, что обсуждаются все варианты. По его словам, "ничего не исключено". В вопросе поставок оружия канцлер перед отлетом в США был более чем конкретен. В эфире телеканала ARD он вновь подчеркнул, что Германия не будет поставлять Украине летальное оружие. Шольц указал на то, что, согласно опросам, большинство немцев разделяют точку зрения властей касательно этого вопроса. "Моя обязанность — делать то, что в интересах немецкого народа, и то, что в данном случае является точкой зрения граждан нашей страны", — сказал Шольц. Так что пока Киеву остается довольствоваться от Берлина только военными касками. Канцлер выходит из укрытия Как бы там ни было, очевидно, критика и давление со стороны союзников вынудили Шольца действовать: впервые с прихода к власти в декабре он решил перейти в наступление на дипломатическом поприще. Поездка в США при этом является только началом целого ряда визитов и переговоров по Украине. После посещения Вашингтона Шольц планирует встретиться в Берлине с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в рамках так называемого Веймарского треугольника. В четверг у него запланированы переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также премьер-министрами Эстонии и Латвии Каей Каллас и Кришьянисом Кариньшем. В тот же день в германской столице, как ожидается, вновь соберутся советники лидеров "нормандской четверки". 14 февраля запланирован визит Шольца в Киев и, наконец, 15 февраля — в Москву. Смело можно сказать, что канцлер выходит из укрытия, дабы не играть роль младшего партнера Макрона, о которой уже заговорили в политических кругах Берлина.