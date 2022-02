Давление со всех сторон: изменит ли Германия самой себе в вопросе поставок оружия Украине?

Такая же обстановка и с системами ПВО. Как отметила газета Die Welt, имеющиеся в распоряжении Бундесвера ЗРК "Пэтриот", тактические баллистические ракеты и крылатые ракеты требуют срочной модернизации или даже замены. "Об этом уже давно идут дискуссии. Постоянно не хватало денег. Украина также может нуждаться в боеприпасах, но и это не рассматривается, так как склады Бундесвера пусты", — пишет издание. Генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн сообщил о том, что необходимо €20 млрд для пополнения запасов боеприпасов.

"Собственно говоря, нет ничего, что мы могли бы поставить и что изменило бы соотношение затрат и выгоды", — приводит Die Welt слова Карло Мазалы, профессора Университета Бундесвера в Мюнхене.

Причем возможности ограничены даже в том, что касается возможных поставок военного снаряжения. Украина попросила о касках и бронежилетах. Но, как оказалось, последних не хватает самим немцам, так что министр обороны Кристине Ламбрехт смогла предложить Киеву лишь 5 тыс. касок

За океаном тоже не спят

Администрация США, куда отправился с визитом Шольц, до сих пор заявляла о единстве союзников в политике по отношению к России. Однако в последнее время за океаном стали громче требовать от Берлина более "ясных сигналов".

В издании The New York Times недавно вышла статья с заголовком "Где находится Германия в конфликте вокруг Украины?", а New York Post выразила на этот счет однозначное мнение: "Германия, медлительный член НАТО, у которого глубокий и растущий конфликт интересов в том, что касается России, является слабым звеном — и Путин, к сожалению, это тоже знает". А как пишет Der Spiegel, комик Тревор Ноа выступил недавно на американском телевидении как немец в кожаных шортах, который демонстрирует любовь к бочке с российской нефтью. Все это, конечно, свидетельствует о том, что в США засомневались в надежности Германии как союзника по НАТО.