По мнению политолога, поскольку НАТО не в состоянии справиться со своей функцией по обеспечению общеевропейской безопасности, Шольцу необходимо "эмансипироваться от диктата англосаксов" и заняться воскрешением ОБСЕ. В этом направлении, как предположил Рар, канцлера ФРГ может поддержать президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Германия, в отличие от Англии, которая призывает украинцев "сражаться", стремится успокоить ситуацию вокруг Украины. Этого Шольц только добьется если возьмет курс на "корректировку" системы общей безопасности в Европе", - отметил политолог.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.