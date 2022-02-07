"Главный адепт НАТО". Как Джо Байден лично работал над расширением альянса

Всю свою долгую политическую карьеру Джо Байден оставался одним из самых непримиримых сторонников расширения НАТО. Он работал над этим вопросом и будучи сенатором, а позже и вице-президентом. Однако теперь итогом этих усилий может стать военный конфликт, который угрожает Европе. Когда в 1998 году Сенат США поддержал включение Венгрии, Польши и Чешской Республики в НАТО, законодатель от Делавера Джо Байден заявил, что это решение "обеспечит мир еще на 50 лет вперед". Годом ранее он излагал множество аргументов в пользу того, почему Вашингтон должен поддерживать и развивать работу по линии НАТО. В частности, он отмечал, что Соединенные Штаты — европейская держава, которую интересуют "не только земли к западу от реки Одра, но и судьба 200 млн человек, проживающих в странах между Балтийским и Черным морями". Следившая за голосованием в Сенате газета The Washington Post называла Байдена ключевым игроком, который проталкивал эту инициативу. Байден действительно являлся одним из ярых сторонников расширения НАТО и в 90-х, и в 2000-х годах. Будучи самым влиятельным демократом в комитете по международным делам, он указывал, что присоединение к альянсу бывших противников НАТО по холодной войне — это исправление "исторической несправедливости, навязанной полякам, чехам и венграм Иосифом Сталиным". Он также говорил, что "с самого начала у НАТО была более широкая международная миссия, чем защита Западной Европы". Газета Tampa Bay Times также писала, что именно "Байден взял на себя ведущую роль в противостоянии мнениям о том, что с распадом Советского Союза и окончанием холодной войны в 1991 году не было никакой реальной необходимости в дальнейшем укреплении НАТО". Суммируя аргументы в пользу расширения, Байден сказал, что "во многом из-за настойчивости НАТО коммунизм в Европе рухнул". Сам факт перехода бывших государств соцблока на сторону Запада воспринимался в Вашингтоне как триумф. Это было лишь четвертое расширение НАТО с момента его основания в 1949 году. До этого последний союзник присоединился к организации только в 1982 году, это была Испания. Очередное усиление альянса стало победой для администрации президента Клинтона и его людей в Сенате. К тому же оно означало появление новых рынков сбыта для американской оборонной промышленности. Решение приняли подавляющим большинством голосов. Расклад сил составил 80 "за" и только 19 "против". К 35 демократам присоединились 45 республиканцев, которые тогда контролировали Конгресс. Одновременно десять демократов и девять республиканцев выступили против резолюции. По словам критиков, расширение пакта подрывало оборонную миссию НАТО, грозило вызвать недовольство России, поставив под угрозу российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.

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"Нас ждут сюрпризы", — заявлял сенатор Дэниел Патрик Мойнихан, демократ из Нью-Йорка, предупреждая, что расширение разожжет новую холодную войну. "Мы говорим о ядерной войне". Сенатор Джон Эшкрофт, республиканец из штата Миссури, также выступавший против расширения НАТО, назвал решение "уклонением от договора". Официально Венгрия, Польша и Чехия стали частью НАТО 12 марта 1999 года, всего за 12 дней до начала бомбардировок Югославии. Комментируя расширение альянса, глава МИД РФ Игорь Иванов заявил, что европейские страны должны "взаимодействовать в интересах создания такой системы, которая отвечала бы безопасности всех государств, а не отдельных групп". Байден и НАТО в нулевых и десятых На сенатских слушаниях 2002 года, размышляя о том, как изменился мир после терактов 11 сентября, сенатор Байден назвал потенциальный рост НАТО ключевым внешнеполитическим интересом для Вашингтона. "Я рад, что президент Буш продолжает важную работу, начатую предыдущей администрацией, по привлечению новых членов в НАТО", — приводит его слова издание The Intercept. В 2003 году, когда законодатели принимали решение о присоединении к НАТО Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии, сенатор Байден отметил, что голосование по этому вопросу проходит накануне 58-й годовщины победы над нацистской Германией. "Сенат собирается проголосовать за принятие семи стран, пострадавших от этой тирании (нацизма — прим. ТАСС) и тирании коммунизма, — говорил политик. — Президента Буша стоит поблагодарить за то, что он расширил круг нынешнего раунда усиления НАТО, и президента Клинтона, который умело проложил путь к новаторскому последнему раунду расширения, в результате которого НАТО переместилась в бывшую коммунистическую Центральную Европу. Сегодняшний день является кульминацией работы многих великих мужчин и женщин. Я просто счастлив, что могу сыграть в этом свою маленькую роль. Я призываю всех голосовать за вступление". Тот раунд расширения альянса закончился одобрением и стал самым крупным в его истории. Сенат, который оставался в руках республиканцев, единогласно одобрил решение, за которое проголосовали все 96 законодателей. Таким образом НАТО вплотную приблизилась к границам РФ. В Москве тогда заявили, что расширение НАТО напрямую затрагивает политические, военные и в определенной степени экономические интересы России. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда подчеркивал, что "Россия по-прежнему считает расширение НАТО ошибочным шагом на пути укрепления европейской безопасности". Такое же мнение высказал и официальный представитель МИД РФ Александр Яковенко. "Принимая Прибалтийские страны и выстраивая гарантии их безопасности, многие в НАТО, по-видимому, исходили из прежних представлений о том, что в Европе возможна война", — указывал дипломат. По его мнению, "только такая логика" объясняет подключение Прибалтийских стран к системе ПВО альянса". В 2008 году, когда Байден занимал должность председателя сенатского комитета по международным делам, он не без гордости указывал, что именно его парламентская работа способствовала расширению Североатлантического альянса. Он подчеркивал, что убежден в необходимости рассматривать заявку о вступлении в НАТО от любой страны, которая выразит такое желание.

В то время Байден поддерживал расширение НАТО на Балканах за счет Албании, Хорватии и Македонии. "Со стратегической точки зрения прием Хорватии, Албании и Македонии в НАТО приблизит Балканы к европейскому будущему, которого заслуживает народ этих стран… К тому же, на мой взгляд, это также укрепит региональную безопасность". В том же заявлении Байден говорил о необходимости поощрять усилия по вступлению в НАТО Грузии и Украины. "Я считаю, и говорю только за себя, мы должны поощрить Украину и Грузию, удовлетворив их запросы на участие в партнерской программе НАТО. Обе страны добились значительного прогресса, пройдя через "оранжевую революцию" и "революцию роз", также эти государства сделали немалый вклад в операции НАТО", — отмечал Байден. Свое желание видеть в альянсе Украину он повторял и во время личного визита в Киев в 2009 году, уже в должности вице-президента. "Если вы решите стать частью евроатлантической интеграции, а я верю, что это так, мы обязательно вас поддержим", — говорил демократ по итогам своих переговоров с президентом Украины Виктором Ющенко. "Мы не признаем — и я хочу это подчеркнуть — никаких сфер влияния. Мы не признаем ничье право диктовать вам или любой другой стране, в какие союзы вы должны вступать или с кем развивать двусторонние отношения", — отмечал сенатор. Похожий месседж прозвучал от него и во время его выступления в грузинском парламенте через год после августовской войны в Южной Осетии.

Описание Во время визита в Грузию, 2009 год © AP Photo/Shakh Aivazov

"Мы, Соединенные Штаты, поддерживаем вас на вашем пути к безопасной, свободной, демократической и единой Грузии", — сказал Байден. В 2016 году во время президентской кампании в США тема НАТО стала важным предметом обсуждения в контексте выборов. Тогдашний кандидат от республиканцев Дональд Трамп со скепсисом относился к выполнению обязательств по договорам с участниками блока. Байден же, используя свое положение вице-президента, напротив, отправился в Латвию, где призывал не слушать Трампа и заявил о неизменной приверженности Соединенных Штатов соблюдению пятой статьи, которая рассматривает нападение на одного члена альянса как нападение на всех. "Я хочу, чтобы всем жителям стран Балтии было ясно, абсолютно ясно, что мы присягнули нашей священной чести, Соединенным Штатам Америки, нашей священной чести Договору НАТО и статье 5", — заявил Байден. Результаты "работы" Даже спустя десятилетия после окончания холодной войны Североатлантический альянс продолжал свое постепенное расширение. За эти годы укрепился не только военный блок, но и политические позиции самого Байдена, занявшего кресло президента. Однако заявления политика "о 50 годах грядущего мира", которые якобы обеспечивало расширение НАТО, кажется, не оправдались. Спустя 24 года после принятия в альянс Венгрии, Польши и Чехии Европа вновь оказалась на пороге самого сложного военно-политического кризиса со времен Второй мировой войны. И все это — последствия долгой и энергичной работы Джо Байдена, которому предстоит искать выход из сложившейся ситуации. "Нынешний кризис между Россией и Украиной — это расплата за все последние 30 лет. Речь не только об Украине и ее возможном членстве в НАТО. Речь идет о будущем европейского порядка, созданного после распада Советского Союза" — пишет в журнале Foreign Affairs Анджела Стент, старший научный сотрудник Брукингского института и бывший офицер национальной разведки США по России и Евразии. Иронично, что новое поколение американских законодателей, кажется, не слишком разделяет поход своих предшественников. Так, на минувшей неделе сенатор-республиканец Джош Хоули (штат Миссури) призвал администрацию Байдена отказаться от попыток помочь Украине вступить в альянс, да и вообще отказаться от расширения НАТО. Согласно письму, которое оказалось в распоряжении портала Axious, Хоули попросил "ясности" у госсекретаря Энтони Блинкена относительно того, как будущее членство Украины в НАТО послужит интересам США. "Все это отвлекает вооруженные силы США от подготовки и модернизации сил для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе", — пишет Хоули, утверждая, что "безопасность и процветание американцев зависят от нашей способности" ограничить доминирование Пекина.