В МИД Франции заявили, что есть возможности для деэскалации ситуации на Украине

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что после состоявшихся в понедельник в Москве переговоров президента республики Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина есть возможности для деэскалации ситуации вокруг Украины, но этот процесс потребует времени.

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"Нужно быть осторожными, но после состоявшихся переговоров, последовавших за предварительными телефонными разговорами, между президентом Макроном и Путиным, есть возможный путь, чтобы избежать конфликта и приступить к деэскалации [ситуации вокруг Украины]. И это цель. Это потребует времени, это начало процесса", - сказал Бон во вторник в эфире телеканала France 2.

Вместе с тем существуют риски, в числе которых он назвал присутствие российских вооруженных сил "поблизости с границами Украины". "Однако надежда на диалог есть, которая реализована в инициативах, представленных президентом Макроном в ходе его визита в Москву", подчеркнул госсекретарь МИД.

Он также отметил, что стабилизации ситуации будут способствовать переговоры на уровне политсоветников лидеров "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия, Украина), "которые пройдут в ближайшие дни в рамках минских соглашений". "Это (переговоры в нормандском формате - прим. ТАСС) позволит стабилизировать ситуацию в Донбассе", - добавил Бон. По его словам, также деэскалации будет способствовать вывод российских войск из Белоруссии после завершения учений.

"Это шаги в краткосрочной перспективе", - добавил Бон. Также он заявил о необходимости приступить вместе с США и НАТО к "дискуссии о гарантиях безопасности".

Макрон прибыл в понедельник в Москву, где встретился с Путиным. Перед началом переговоров французский лидер заявил, что диалог с Россией сейчас актуален как никогда, и выразил убеждение, что только через диалог можно обеспечить безопасность и стабильность на европейском континенте. Встреча двух лидеров продолжалась более пяти часов.