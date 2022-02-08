МИД КНР призвал не потакать росту напряженности на Украине

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая призывает все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от действий, которые могут привести к нарастанию напряженности на Украине. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на пресс-конференции прокомментировал сообщения о планах размещения на востоке Украины американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

"Мы обратили внимание на эти сообщения. Надеемся, что все стороны будут проявлять хладнокровие, сдержанность и воздержатся от действий, которые могут обострить трения и содействовать нарастанию напряженности", - сказал он.

В понедельник дипломатический источник сообщил ТАСС, что Киев обратился к США с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Как заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, размещение на Украине этих комплексов стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.

THAAD - мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.