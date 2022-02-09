Госдеп утверждает, что Запад даст РФ единый ответ в случае "вторжения" на Украину

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер во вторник не стала комментировать итоги переговоров между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном по Украине, но выступила с утверждением, что Москва получит единый ответ Запада в случае якобы готовящегося вторжения на территорию соседней страны.

"Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами посредством дипломатии, но я не буду говорить о частных встречах (итогах переговоров между президентами России и Франции по Украине 7 февраля в Москве), - сказала она на брифинге. - Сигнал, который мы стараемся донести до России состоит в том, что Запад един".

Портер повторила утверждения американской администрации о том, что Россия якобы сосредоточила более 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной и продолжает "наращивать силы и технику"."Мы считаем, что они [Россия] находятся на позиции, что могут вторгнуться [на Украину] в любое время", - сказала представитель ведомства, не приведя каких-либо доказательств.

"Мы не можем контролировать, что Россия сделает в будущем. Но мы можем ясно заявить вместе с союзниками и партнерами, что наступят масштабные последствия для России, если будет дальнейшее вторжение, - заявила она. - Если Россия вторгнется, то <...> союзники по НАТО будут более сильными и едиными".

Президенты России Владимир Путин и Франции Эмманюэль Макрон провели в понедельник переговоры в Москве, на которых обсуждали в том числе ситуацию вокруг Украины. На совместной пресс-конференции с Путиным Макрон пообещал, что поднимет на встрече в Киеве 8 февраля с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о выполнении Минских соглашений. Французский президент также пообещал донести до украинского лидера основные моменты обсуждения с Москвой гарантий в сфере безопасности и обеспечения стабильности в Европе. После беседы с украинским коллегой Макрон намерен провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону.

В понедельник ситуацию вокруг Украины обсуждали в Вашингтоне президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ситуация вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.