Зеленский поблагодарил Чехию, Словакию и Австрию за поддержку и помощь Украине

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил страны Славковского формата (Чехия, Словакия, Австрия) за поддержку и помощь его стране и сохранение полноценного дипломатического присутствия в Киеве. Об этом сообщил во вторник офис главы государства по итогам встречи Зеленского с главами МИД Чехии, Австрии и Словакии Яном Липавским, Александром Шалленбергом и Иваном Корчоком в рамках их визита на Украину.

"Благодарю каждого из вас, ваши страны за поддержку и конкретную помощь Украине", - сказал президент.

Отмечается, что глава государства положительно отметил факт сохранения полноценного дипломатического присутствия Чехии, Австрии и Словакии в Киеве и воздержания этих государств от эвакуации семей дипломатов. Зеленский отметил важность дальнейшего углубления экономической интеграции между Украиной и Европейским союзом и расширения доступа украинских товаров на рынок ЕС, в частности с использованием возможностей обновления торговой части соглашения об ассоциации.

Согласно информации, "Липовский, Шалленберг и Корчок выразили единодушное мнение о том, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и без достижения мира в государстве невозможно добиться стабильности на континенте". "Министры выразили единодушную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, отметили ее полное и безоговорочное право самостоятельно определять пути обеспечения собственной безопасности и выбирать оборонные союзы", - подчеркивается в сообщении.