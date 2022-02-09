В Сенате США заявили, что Шольц подтвердил возможность остановки "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил в личной беседе с сенаторами в понедельник, что проект "Северный поток - 2" будет остановлен в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом конгрессмен рассказал журналистам во вторник, его выступление транслировал телеканал C-SPAN .

"Хорошие новости заключаются в том, что он [Шольц] подтвердил то, что вчера говорил президент [США Джо] Байден: если вторжение произойдет, то "Северный поток" не будет продвигаться", - отметил Макконнелл.

"Плохие новости состоят в том, что это [остановка проекта] может произойти лишь после вторжения", - добавил американский конгрессмен, который вместе со своими однопартийцами продвигает новые санкции против РФ, в том числе касающиеся "Северного потока - 2".

В понедельник Шольц выступал на пресс-конференции с Байденом, а также дал интервью телеканалу CNN, однако в своих публичных заявлениях уходил от ответа на вопрос, готов ли Берлин отказаться от газа по "Северному потоку - 2".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.