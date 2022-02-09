Эксперт: встреча Путина и Макрона расширила возможности для дипломатии по Украине

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона расширили пространство для дипломатических усилий, нацеленных на преодоление нынешних острых международных противоречий по Украине и безопасности в Европе. Такое мнение выразил во вторник американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

"В общем и целом мы благодаря встрече Макрона [с Путиным] оказались в чуть более хорошем положении, чем за день до этого", - заявил эксперт в своем видеоблоге. По его оценке, "действительно складывается впечатление, что дело на поприще дипломатии немного сдвинулось". "Конечно, Макрон концентрирует внимание на <...> предстоящих [во Франции президентских] выборах", - считает Бреммер. С его точки зрения, имеются и другие осложняющие ситуацию вокруг Украины обстоятельства. Несмотря на все эти факторы, появилось "немного больше пространства для дипломатии после встречи Макрон - Путин", написал Бреммер у себя в Twitter.

Аналитик также заострил внимание на заявлениях России о предстоящем выводе войск, переброшенных в Белоруссию на учения. Кроме того, он предположил, что телефонный разговор, состоявшийся между главой администрации США Джо Байденом и Макроном в канун визита французского лидера в Москву, был важным и содержательным.

Путин и Макрон провели в понедельник многочасовые переговоры в Москве, на которых обсуждали в том числе ситуацию вокруг Украины. Затем президент Франции нанес визит в Киев. Он намерен по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским провести новый обмен мнениями с Путиным по телефону. А в понедельник ситуацию вокруг Украины рассмотрели на встрече в Вашингтоне Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.