Генсек НАТО положительно оценил визит Макрона в Москву и Киев

"Нам нужен диалог с Россией в разных форматах, поэтому мне кажется, что хорошо, что Макрон поехал в Москву и Киев, - отметил генсек. - Но еще слишком рано, чтобы говорить о том, что деэскалация ближе". "У нас нет никакой уверенности в намерениях [президента России Владимира] Путина", - утверждал Столтенберг.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.