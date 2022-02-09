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Кризис на Украине

Генсек НАТО положительно оценил визит Макрона в Москву и Киев

Как отметил Йенс Столтенберг, нужен диалог с Россией в разных форматах

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев. Соответствующее заявление генсек сделал в опубликованном в среду интервью газете La Vanguardia.

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"Нам нужен диалог с Россией в разных форматах, поэтому мне кажется, что хорошо, что Макрон поехал в Москву и Киев, - отметил генсек. - Но еще слишком рано, чтобы говорить о том, что деэскалация ближе". "У нас нет никакой уверенности в намерениях [президента России Владимира] Путина", - утверждал Столтенберг.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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УкраинаРоссияФранцияКризис на УкраинеСтолтенберг, ЙенсМакрон, Эмманюэль
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