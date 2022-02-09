Столтенберг ушел от ответа, может ли Украина вступить в НАТО, не уладив ситуацию с Крымом

МАДРИД, 9 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос, может ли Украина стать членом альянса, не урегулировав предварительно ситуацию, сложившуюся после воссоединения Крыма с Россией.

"Все союзники по НАТО, включая Францию, признали право всех наций выбирать свой собственный путь", - заявил он в опубликованном в среду интервью газете La Vanguardia. Столтенбергу был задан вопрос, могла бы Украина вступить в НАТО до того, как урегулирует "замороженный конфликт", возникший после воссоединения Крыма с Россией. Генсек не дал прямого ответа, сказав: "Я настаиваю, это должны решить наши союзники". "То, что мы сейчас обсуждаем с Россией, касается не того, должна ли Украина быть членом или нет", - добавил он.

Комментируя "идею стратегического нейтралитета" Украины, Столтенберг выразил мнение, что "это может решать только" сама страна. "Украина имеет право подать заявку на членство в НАТО, и только союзники должны решить, соответствует ли она требованиям для вступления, и никто другой", - считает он.