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Кабмин ФРГ указал на важность прогресса в реализации минских договоренностей

Встреча представителей нормандского формата на уровне советников в Берлине состоится 10 февраля

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Кабмин ФРГ подтверждает проведение встречи советников из стран нормандского формата (России, Германии, Франции, Украины) в четверг в Берлине и надеется на прогресс в реализации минских договоренностей. Об этом заявил в среду журналистам на брифинге представитель правительства республики.

"Я могу подтвердить, что завтра будет встреча представителей нормандского формата на уровне советников в Берлине, - сказал он. - Это станет продолжением встречи, которая состоялась 26 января в Париже". "Все участники подчеркнули, что готовы работать ради сокращения разногласий во мнениях. Об этом речь будет идти завтра, - добавил представитель правительства. - Нам нужен прогресс в реализации Минских соглашений".

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