Глава МИД Франции информировал коллег из ЕС об итогах визита Макрона в Москву и Киев

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал руководителю внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю и главам МИД стран Евросоюза об итогах визита французского президента Эмманюэля Макрона в Москву и Киев.

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"Я проинформировал Жозепа Борреля и коллег из 27 стран Евросоюза о переговорах, которые Эмманюэль Макрон провел в Москве, Киеве и Берлине, чтобы прийти к деэскалации ситуации, в том числе в рамках нормандского формата (Россия, Франция, Германия, Украина)", - написал Ле Дриан в Twitter, уточнив, что поднял эту тему в среду в ходе неформальной встречи с коллегами в Лионе.

Он также сообщил, что в четверг планирует переговорить с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Макрон 7 февраля прилетел в Москву на переговоры с Путиным, встреча продолжалась более пяти часов. На следующий день он вылетел из Москвы в Киев, где встретился с Зеленским. На переговорах обсуждались вопросы европейской безопасности в контексте соответствующих гарантий со стороны США и НАТО для РФ и внутриукраинский кризис.

В Лионе в рамках французского председательства в ЕС проходит совместная встреча глав МИД и министерств здравоохранения стран-участниц Евросоюза. Среди ключевых тем значится межведомственная координация в таких вопросах, как противодействие пандемии и укрепление систем здравоохранения.