Власти США не планируют массовую эвакуацию американцев с Украины

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Власти США считают, что американцам следует в целях безопасности покинуть Украину, однако проведения их массовой эвакуации в случае обострения напряженности пока не планируется. Об этом представитель Белого дома сообщил в среду журналистам газеты The Hill .

"Мы постоянно проводим оценку меняющейся ситуации в сфере безопасности и готовим планы на случай ряда непредвиденных ситуаций, как поступаем всегда, однако ясно отмечу, что мы не планируем массовой эвакуации американских граждан с Украины", - приводятся в публикации слова указанного сотрудника. При этом, по словам представителя Белого дома, "президент [США Джо] Байден ясно дал понять, что американцам на Украине, по его мнению, было бы разумно уехать [из страны]".

В конце января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это части персонала дипломатического представительства. В Госдепартаменте тогда уточнили, что американским гражданам рекомендовано не совершать поездки на Украину из-за "повышенной угрозы российских военных действий". Гражданам США "следует рассмотреть вопрос об отъезде", используя коммерческие рейсы или иные виды частного транспорта, также подчеркивалось в опубликованном внешнеполитическим ведомством заявлении.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.