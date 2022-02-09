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Украина получила от США новую партию боеприпасов

С начала года Вашингтон передал Киеву более 650 тонн боеприпасов

КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Самолет доставил на Украину новую партию боеприпасов из США. Об этом в среду сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

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"Сегодня "день открытых дверей" в [Международном] аэропорту Борисполь. Сразу за 9-й птицей из США прилетела 10-я птица. Еще более 80 тонн боеприпасов для Вооруженных сил Украины", - написал он в Twitter.

Ранее в среду такую же партию американских боеприпасов доставил на Украину другой самолет.

С начала года Вашингтон передал Киеву более 650 тонн боеприпасов. Военные поставки происходят в рамках одобренной администрацией США помощи Украине на сумму $200 млн.

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