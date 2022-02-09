Столтенберг: России и НАТО нужна решимость, чтобы разрешить противоречия к взаимной выгоде

ЛОНДОН, 9 февраля. /ТАСС/. России и НАТО необходимо проявить решимость, чтобы найти способ разрешить имеющиеся у них противоречия к взаимной выгоде. Об этом в авторской статье, опубликованной в среду на сайте британского еженедельника The Economist , написал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, подчеркнувший, что в НАТО готовы к диалогу с Москвой, однако настаивают на уважении "права суверенных стран" выбирать союзников.

"В 2010 году, когда я был премьер-министром Норвегии, мы заключили с Россией соглашение, которое положило конец тянувшемуся много десятилетий территориальному спору в Баренцевом море. Проявив силу и решимость, мы нашли путь вперед, который оказался выгоден обеим сторонам, нарастили сотрудничество в сфере рыболовства и управления нефтегазовыми ресурсами. Сегодня нам с Россией нужно поступить так же, - говорится в статье Столтенберга. - Несмотря на глубокие разногласия между нами, мы по-прежнему готовы к диалогу с Москвой. Я пригласил Россию и все 30 стран-союзников, включая и европейские, и североамериканские государства, принять участие в серии встреч на площадке Совета Россия - НАТО, который с 1997 года является нашим официальным механизмом для проведения консультаций. Это приглашение остается в силе".

Столтенберг подчеркнул, что в альянсе готовы "прислушаться к тому, чем обеспокоена Россия", обсуждать с Москвой пути к улучшению отношений, "снижению рисков и повышению прозрачности военной деятельности", включая учения, а также вести диалог по проблемам контроля над вооружениями, нераспространения ядерного оружия и другим темам, касающимся международной безопасности.

"Это повестка для предметного диалога, в ходе которого будут уважаться права всех сторон", - отметил политик.

Право на выбор

При этом в своей статье Столтенберг последовательно заявляет о том, что НАТО не намерена отказываться от политики "открытых дверей". Он напомнил, что в 1949 году Норвегия вошла в число первых 12 членов НАТО, несмотря на возражения СССР, так как получила поддержку со стороны Великобритании, США и Франции.

"Сейчас Россия требует, чтобы мы отказали Украине в праве выбрать собственный путь, и Китай впервые поддержал обращенный к НАТО призыв РФ прекратить прием новых членов. Это грубая попытка лишить суверенные государства права самостоятельно делать выбор", - утверждает генсек.

По его словам, речь идет не только об Украине, но и о Финляндии со Швецией, которые, по его словам, также должны сохранять за собой право на присоединение к альянсу. Столтенберг подчеркнул, что лидеры обеих скандинавских стран ясно заявили ему, что не намерены подписывать каких-либо соглашений, которые могут ограничить их в этом праве. Генсек также считает противоречащим букве Североатлантического договора требование Москвы сократить военное присутствие альянса в странах Восточной Европы, присоединившихся к НАТО после распада СССР.

"Мы не можем повернуть время вспять и вернуться в эпоху, когда определяющее значение имели сферы влияния великих держав, когда большие страны диктовали маленьким соседям, что они могут делать. Мир, в котором прав тот, у кого сила, - это не тот мир, в котором нам хочется жить", - пишет Столтенберг. "Ни одна страна не должна использовать силу или угрожать ее применением, чтобы перекроить границы, перевернуть с ног на голову европейскую архитектуру безопасности или переписать международные нормы. Настал критический для нашей безопасности момент. Диалог играет ключевую роль в поисках политического решения того кризиса, который возник из-за масштабного наращивания российских сил на территории Украины и вокруг нее", - утверждает генсек НАТО.

Предложения России

В конце 2021 года Россия предложила США и НАТО заключить два договора, предполагающие среди прочего отказ от расширения альянса на восток и ограничения на размещение в Европе наступательных вооружений. Вашингтон и Брюссель 26 января 2022 года передали Москве письменные ответы на эти предложения. Они не были опубликованы, однако известно, что Запад не пошел на принципиальные для России уступки, хотя и обозначил направления возможных дальнейших переговоров.

Комментируя ответы Запада, президент России Владимир Путин заявил по итогам состоявшихся в понедельник переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, что "центральные озабоченности" Москвы "оказались проигнорированными" США и НАТО.