Глава МИД Румынии и советник Госдепа США обсудили вопросы взаимодействия в регионе

БУХАРЕСТ, 10 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску и советник Госдепартамента США Дерек Шолле, находящийся с визитом в Бухаресте, обсудили в среду "вопросы тесной координации конкретных мер, которые должны быть приняты на уровне альянса, в том числе в отношении укрепления позиции сдерживания и обороны НАТО".

В ходе последующей встречи с журналистами, передает агентство AGERPRES, советник Госдепа утверждал, что США "прилагают все усилия, чтобы содействовать устойчивости Румынии перед последствиями потенциальной военной акции России на Украине, принимая во внимание все сценарии, в том числе энергетический кризис и приток в Румынию украинских беженцев".

Шолле сообщил, что провел встречи в МИД, министерстве национальной обороны, президентской администрации и министерстве энергетики, заявив, что впечатлен уровнем подготовки в Румынии к этим возможным последствиям. "Румынское правительство анализирует различные планы вмешательства в непредвиденных ситуациях, - приводит его слова агентство. - <...> Мы обсуждаем, как избежать самого плохого, но ясно, что мы должны быть подготовлены".

"Политика открытых дверей НАТО не будет пересмотрена, - сказал советник Госдепа. - Мы не позволим никакой стране, особенно России, определять судьбу Украины. США гордятся отношениями, которые выстроили с партнерами НАТО на восточном фланге за последние 25 лет, и мы не отступим".

Шолле уклонился от ответа на вопрос, считают ли США вторжение России на Украину неизбежным, отмечает AGERPRES. "Мы не знаем, когда они будут действовать, - сказал он. - <...> Однако у России достаточно развернутой мощи для военных действий <...>, если она решит предпринять их".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.