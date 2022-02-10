{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Обновлено 

Польский солдат заявил, что в июне на границе могли убить 200-700 мигрантов

Эмиль Чечко считает, что руководство Польши не могло не знать об убийствах мигрантов на границе с Белоруссией

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Бежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что во время его службы на границе в июне минувшего года польскими силовиками могло быть убито от 200 до 700 мигрантов.

На эту тему
"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов
"Чувствуем себя как на войне".

"В течение 10 дней моего пребывания там могло быть убито от 200 до 700 человек", - сказал Чечко на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что участвовал в выезде с пограничниками к задержанным на границе мигрантам с 8 по 19 июня минувшего года. "Уже 9 июня я участвовал в первом массовом расстреле. Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того, как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую", - сказал польский военнослужащий. По его словам, "ежедневно до 18 июня все происходило точно так же". "Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек. 19 июня я увидел, что в очередной яме явно больше человек, чем мы расстреляли перед этим", - сказал Чечко.

Чечко считает, что руководство Польши не могло не знать об убийствах мигрантов на границе с Белоруссией. "Президент [Анджей] Дуда и премьер [Матеуш] Моравецкий, думаю, конечно же, знали о тех ситуациях, которые происходили на границе. Поэтому, если они знали и никак не реагировали, то кто же они, как не убийцы", - сказал Чечко.

При этом он сказал, что также считает себя убийцей мирных людей. "Да, я считают себя убийцей, потому что я убивал людей", - заявил Чечко.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону границы 16 декабря и попросил убежища в Белоруссии из-за своего несогласия с жесткой политикой Польши в отношении мигрантов. Вооруженные силы Польши обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал. В конце 2021 года Чечко был приговорен окружным судом города Ольштын к шестимесячному тюремному заключению за издевательства над своей матерью.

Бежав в Белоруссию, Чечко сообщил белорусским следователям об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев.

В конце января текущего года Чечко сообщил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Белый дом подтвердил, что США примут у себя саммит АТЭС в 2023 году
В ноябре одна из экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заблокировала предложение провести в США следующую встречу на высшем уровне
Читать полностью