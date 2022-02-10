Польский солдат заявил, что в июне на границе могли убить 200-700 мигрантов

МИНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Бежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что во время его службы на границе в июне минувшего года польскими силовиками могло быть убито от 200 до 700 мигрантов.

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"В течение 10 дней моего пребывания там могло быть убито от 200 до 700 человек", - сказал Чечко на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что участвовал в выезде с пограничниками к задержанным на границе мигрантам с 8 по 19 июня минувшего года. "Уже 9 июня я участвовал в первом массовом расстреле. Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того, как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую", - сказал польский военнослужащий. По его словам, "ежедневно до 18 июня все происходило точно так же". "Я расстреливал группы мигрантов до 20 человек. 19 июня я увидел, что в очередной яме явно больше человек, чем мы расстреляли перед этим", - сказал Чечко.

Чечко считает, что руководство Польши не могло не знать об убийствах мигрантов на границе с Белоруссией. "Президент [Анджей] Дуда и премьер [Матеуш] Моравецкий, думаю, конечно же, знали о тех ситуациях, которые происходили на границе. Поэтому, если они знали и никак не реагировали, то кто же они, как не убийцы", - сказал Чечко.

При этом он сказал, что также считает себя убийцей мирных людей. "Да, я считают себя убийцей, потому что я убивал людей", - заявил Чечко.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону границы 16 декабря и попросил убежища в Белоруссии из-за своего несогласия с жесткой политикой Польши в отношении мигрантов. Вооруженные силы Польши обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал. В конце 2021 года Чечко был приговорен окружным судом города Ольштын к шестимесячному тюремному заключению за издевательства над своей матерью.

Бежав в Белоруссию, Чечко сообщил белорусским следователям об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев.

В конце января текущего года Чечко сообщил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.