Около аэропорта Оттавы нарушено движение из-за демонстрации

"Перебои с движением транспорта в районе международного аэропорта Оттавы - демонстрация. Продолжительность неизвестна. Ожидайте задержек", - говорится в четверг в Twitter городской организации, отвечающей за организацию дорожного движения.

Как сообщил телеканал CTV, колонна из примерно 60-70 автомобилей медленно и по кругу едет по дорогам перед зданием аэропорта, куда прибывают и откуда уезжают пассажиры. В связи с этим значительно увеличивается время выезда и подъезда к терминалу. Водители автомобилей при этом постоянно жмут на клаксоны. Это сторонники митингующих в Оттаве дальнобойщиков.

Администрация воздушной гавани сообщила, что эта акция пока не сильно отразилась на работе аэропорта, так как из-за пандемии пассажиропоток сейчас минимальный. Улетающим здесь посоветовали учитывать эту ситуацию при поездке в аэропорт.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.