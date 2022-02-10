Лидер ДНР оценил боеготовность Народной милиции республики на "отлично"

ДОНЕЦК, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин проверил в четверг боеготовность подразделений Народной милиции республики и оценил ее на "отлично". Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на администрацию главы ДНР.

"Боеготовность на высоком уровне, мотивация понятна и очевидна, каждый знает, что делать. Слаженность подразделений можно оценить на "отлично". Это очень важно именно сейчас, когда противник продолжает концентрацию сил и средств, техники вдоль линии соприкосновения", - заявил Пушилин.

Сообщается, что на войсковом танкодроме экипажи выполняли зачетные упражнения по вождению танков и БМП в сложных условиях местности с преодолением препятствий. Мотострелковые подразделения выполняли упражнения учебных и контрольных стрельб из стрелкового оружия и гранатометов. На участке директрисы БМП бойцы оттачивали мастерство стрельбы из вооружения боевых машин пехоты и танков. Артиллеристы выполнили задачи по поражению неподвижной ненаблюдаемой цели огнем с закрытой огневой позиции.

Пушилин подчеркнул, что обстановка на линии разделения в зоне конфликта остается сложной. "Несмотря на все заверения политического истеблишмента, - в том числе я говорю о [президенте Франции Эмманюэле] Макроне с его миротворческими инициативами - мы на линии соприкосновения не видим никакого послабления или снижения накала. Поэтому с нашей стороны готовность должна быть на самом высоком уровне. Я ее сегодня на полигоне при отработке задач увидел", - подчеркнул лидер ДНР.

С середины января на линии соприкосновения в Донбассе отмечается рост напряженности. В управлении Народной милиции ДНР сообщали, что противник готовит наступательную операцию против Донецкой и Луганской народных республик. Ранее Глава ДНР сообщил, что порядка 120 тыс. военных с украинской стороны на протяжении трех с половиной месяцев находятся у линии соприкосновения в Донбассе. Также, по его словам, в ДНР знают о подготовке диверсионных групп, целью которых является совершение терактов.

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, а на следующий день встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Макрон заявил, что цель Парижа - достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, и призвал к выполнению минских соглашений. При этом он отметил, что закрепление прогресса должно происходить в рамках "нормандского формата" с участием России, Украины, Франции и ФРГ. В четверг в Берлине проходят переговоры политических советников лидеров "нормандского формата".