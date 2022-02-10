{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Румынии и генсек НАТО посетят военную базу "Михаил Когэлничану" в Констанце

Клаус Йоханнис и Йенс Столтенберг проведут переговоры и встретятся с военнослужащими

БУХАРЕСТ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис посетит в пятницу вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом военную базу "Михаил Когэлничану" (уезд Констанца, юго-восток страны). Об этом сообщила в четверг президентская администрация.

Генеральный секретарь НАТО совершает визит в Румынию про приглашению президента Клауса Йоханниса, отмечает администрация главы государства. Стороны проведут переговоры и встретятся с находящимися на базе военными.

В четверг на базу "Михаил Когэлничану" прибывает военная техника группы войск США под названием Task Force Cougar.

Группа войск будет состоять, главным образом, из военных 2-го батальона (2-го эскадрона) 2-го кавалерийского полка с бронетранспортерами Stryker, а также военных других специальностей из батальонов полка (артиллерия, саперы, структуры поддержки).

Ранее Пентагон сообщил, что около 1 тыс. американских военных будут перемещены из Германии в Румынию в дополнение к более 900 американским военным, которые уже находятся в стране в рамках обычной ротационной системы.

Теги
СШАРумынияСтолтенберг, ЙенсЙоханнис, Клаус
Греция и Хорватия подтвердили единство стран ЕС и НАТО по ситуации на Украине
Главы правительств стран Кириакос Мицотакис и Андрей Пленкович выразили надежду на скорую деэскалацию в регионе
Читать полностью