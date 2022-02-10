Греция и Хорватия подтвердили единство стран ЕС и НАТО по ситуации на Украине

АФИНЫ, 10 февраля. /ТАСС/. Главы правительств Греции и Хорватии обсудили тревожную ситуацию на Украине, подтвердили единство стран ЕС и НАТО по этому кризису и выразили надежду на скорую деэскалацию в регионе. Об этом заявил в четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после переговоров в Загребе с председателем хорватского правительства Андреем Пленковичем.

"Мы обсудили напряженность и тревожную ситуацию на Украине, подтвердили единство европейского и евроатлантического фронта в отношении этого кризиса, а также нашу надежду на то, что вскоре мы придем к деэскалации кризиса", - приводит слова Мицотакиса его пресс-служба.

Кроме того, греческий премьер поздравил Пленковича с тем, что Хорватия сделала выбор в пользу покупки [французских] истребителей Rafale, что, по словам Мицотакиса, открывает новые возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран в области обороны.

В январе 2021 года в Афинах министр национальной обороны Никос Панайотопулос и министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подписали контракт на поставку Греции 18 многоцелевых истребителей Rafale в ближайшие годы. Общая стоимость истребителей составляет €1,92 млрд, еще €400 млн пойдут на их вооружение, которое включает дистанционно управляемые ракеты Meteor. В сентябре прошлого года Мицотакис сообщил, что Греция купит у Франции еще шесть Rafale, доведя их число до 24. В январе 2022 года первые шесть приобретенных у Франции истребителей Rafale прибыли на авиабазу "Танагра" близ Афин.

Ситуация на Балканах

Мицотакис также подчеркнул, что у него с Пленковичем "была возможность обсудить вызовы, касающиеся Западных Балкан, и подтвердить, что будущее Западных Балкан должно быть в европейской семье". "Мы обсудили, а мой друг Андрей проинформировал меня о тревожной ситуации в Боснии и Герцеговине. И, конечно же, мы обсудили общие вопросы решения проблемы мигрантов и беженцев", - сказал греческий премьер.

"Мы разделяем с Хорватией как партнеры и как союзники одни и те же ценности, одни и те же принципы для общей перспективы, для безопасных и процветающих Балкан. Греция решительно поддерживает евроатлантическую и европейскую интеграцию Хорватии, и поэтому мы будем и впредь решительно поддерживать присоединение Хорватии к Еврозоне, Шенгенской зоне, а также к ОЭСР", - подчеркнул Мицотакис. "И, конечно же, я очень доволен участием Хорватии в [саммите средиземноморских стран ЕС] EUMED-9 - впервые у нас была возможность встретиться с представителями девяти средиземноморских стран Европы в Афинах в сентябре прошлого года - с множеством возможностей для дальнейшего развития наших двусторонних экономических отношений. Я особенно рад тому, что значительные греческие строительные компании участвуют в важных инфраструктурных проектах в Хорватии", - сказал греческий премьер.

На саммите южных стран ЕС (EUMED9) в сентябре 2021 года представители Греции, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Словении, Португалии, Хорватии и Франции подписали совместную Афинскую декларацию о борьбе с глобальным потеплением, подтвердив приверженность выполнению условий Парижского соглашения по климату.

Поведение Турции

Пресс-служба Мицотакиса сообщила, что в ходе своего официального визита в Хорватию премьер был также принят президентом страны Зораном Милановичем и встретился с председателем парламента Горданом Яндроковичем. "Премьер-министр проинформировал [всех своих] собеседников о противоправном поведении Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, агрессивной риторике и действиях, нарушающих международное право, и заявил о твердой приверженности нашей страны добросовестному диалогу на основе международной законности. Он также упомянул о продолжающемся использовании Турцией мигрантов для достижения политических целей в связи с предстоящей двухлетней годовщиной событий в области Эврос в марте 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Афины обвиняют Анкару в том, что турецкие военные и полицейские в 2020 году помогали тысячам нелегальных мигрантов проникнуть через турецко-греческую границу в области Эврос на фоне распространявшихся тогда Турцией сообщений о том, что ее граница с Европой якобы открыта. Эти попытки были отбиты. После этого Греция достроила и укрепила на границе с Турцией мощный многокилометровый забор, усилила патрулирование как там, так и в районе морской границы в Эгейском море. Согласно утверждениям Афин, в последнее время потоки нелегалов из Турции уменьшились.