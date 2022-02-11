В Госдепе предупредили о визовых ограничениях в отношении РФ в случае конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Визовые ограничения будут в числе мер в отношении России, которые предпримут США в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявила в четверг первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман в эфире телеканала MSNBC .

"Я надеюсь, что президент [Владимир] Путин сделает правильный выбор, учитывая размещение наших сил на восточном фланге, учитывая доставленную Украине военную помощь, а также санкции, ограничения на экспорт и визовые ограничения, которые будут задействованы", - сказала она.

Шерман не уточнила, коснутся ли ограничения отдельных лиц или более широких категорий россиян.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.