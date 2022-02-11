Глава МИД Японии обсудил с госсекретарем США ситуацию вокруг Украины

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси встретился в пятницу в Мельбурне с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщило агентство Kyodo .

Отмечается, что стороны выразили беспокойство в связи с наращиванием концентрации российских военнослужащих в районе украинской границы, а также договорились о сотрудничестве с целью предотвращения возможного вторжения России на Украину.

Помимо этого главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили Китай и ракетные пуски КНДР. Кроме того, Блинкен выразил благодарность в связи с решением Японии направить имеющиеся у нее излишки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Глава МИД Японии находится с визитом в Мельбурне, где сегодня проведет переговоры с главами внешнеполитических ведомств США, Индии и Австралии в рамках четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad).

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.