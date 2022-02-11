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Министры иностранных дел Quad подтвердили важность сохранения мира в Тайваньском проливе

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что стороны условились продолжить четырехстороннее сотрудничество

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония, Quad) выступают за сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом в пятницу на совместной пресс-конференции по итогам четырехсторонней встречи заявил глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси.

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"Мы обсудили ситуацию вокруг Тайваня. Мы подтвердили свои базовые позиции и подчеркнули важность мира и стабильности в Тайваньском проливе", - отметил он. Хаяси также подчеркнул, что стороны обсудили ситуацию на море в Индо-Тихоокеанском регионе, выразив озабоченность "односторонними попытками изменения статуса-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях".

Глава МИД Японии сообщил, что стороны условились продолжить четырехстороннее сотрудничество, направленное на защиту правовых норм и буквы закона на море, пообещав, что Япония возьмет на себя лидерство в этом вопросе.

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АвстралияЯпонияСШАИндия
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