Генинспектор полиции Капитолия расследует жалобы на слежку за республиканцами в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Генеральный инспектор полиции Капитолия согласился провести расследование заявлений законодателей от Республиканской партии о том, что охранники комплекса Конгресса США ведут за ними, а также их помощниками и посетителями, настоящую слежку. Об этом со ссылкой на служебную записку начальника полиции Капитолия Томаса Мэнджера, отрицающего подобные неправомочные действия со стороны его подчиненных, сообщила в четверг вечером газета The Hill .

В этой записке, попавшей в распоряжение издания, Мэнджер утверждает, что его подчиненные строго придерживаются установленных мер по обеспечению безопасности в Капитолии и "не ведут какого-либо наблюдения, связанного со внутренней угрозой, равно как и не осуществляют сбора разведывательных данных о членах [Конгресса], сотрудниках или посетителях комплекса Капитолия".

Упомянутое расследование, как отмечает газета, было начато по инициативе самого Мэнджера, который счел это необходимой мерой для заверения законодателей, Конгресса и общественности в том, что осуществляемые полицейскими Капитолия меры проверки "являются законными, необходимыми и обоснованными".

По мнению автора публикации, "данные усилия являются проявлением глубокого недоверия к руководству полиции Капитолия со стороны некоторых законодателей-республиканцев, заявляющих, что это ведомство (USCP, полиция Капитолия) стало посягать на их частную жизнь в стремлении обеспечить безопасность после событий 6 января" 2021 года, когда здание Конгресса США на несколько часов было захвачено сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа, не признавшими своего поражения на прошедших президентских выборах.

Изначально, по данным газеты, с призывом рассмотреть правомочность некоторых действий стражей Капитолия выступили пять конгрессменов-республиканцев, которых предполагалось привлечь к начатому Палатой представителей по инициативе демократов расследованию событий 6 января. В итоге они по разным причинам так и не стали участниками этого расследования, но зато, как сообщила ранее газета Politico, стали объектами повышенного внимания со стороны полиции Капитолия, которая, по данным издания, заинтересовалась и прошлым помощников этих законодателей, а заодно и их посетителей.