Глава МИД Украины заявил, что Киев не планирует никаких наступательных действий в Донбассе

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украинские военные не планируют никаких наступательных действий. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Харькове, выступление которого транслировалось на странице ведомства в Facebook.

"Никаких наступательных действий Украина не планирует, никакие провокации нам не нужны", - сказал Кулеба. ОН подчеркнул, что Киев не стремится к эскалации и находится "в позиции защиты".

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, комментируя в пятницу призыв президента США Джо Байдена к американским гражданам немедленно покинуть Украину, выразил мнение, что Украина может напасть на республики Донбасса уже в ближайшее время, и что к наступлению все готово.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.