МИД Украины обратился к Западу из-за претензий к России по вопросу морского судоходства

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украина обратилась к международным партнерам с целью выработать совместный ответ на действия России в Черном и Азовском морях, которые Киев расценивает как блокаду акваторий. Об этом в пятницу на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы сразу обратились по линии МИД, проинформировали об этих действиях Российской Федерации генерального секретаря ООН, Европейский союз, руководство дружественных государств и начали двусторонние консультации с черноморскими странами с целью выработки совместных действий", - заявил Кулеба.

Такие обращения он пояснил тем, что этот вопрос касается не только Украины. "Черное море и его безопасность касаются каждого из нас, поэтому ответа одной Украины будет недостаточно. Мы подключили партнеров для того, чтобы подготовить скоординированные ответные действия", - сообщил министр. Кроме того, глава МИД заявил, будто Россия манипулирует темой учений якобы с целью блокирования торговых морских путей.

В четверг украинский МИД выразил протест в связи с проведением Россией учений в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. МИД утверждает, что "существенное и необоснованное усложнение международного судоходства, прежде всего торгового", может повлечь "сложные экономические и социальные последствия" для портов Украины. В свою очередь в ВМС Украины заявили, что учения "являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне". Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании в пятницу рассмотрит "неотложный вопрос" о судоходстве в Черном и Азовском морях якобы "из-за блокады РФ части акватории". В то же время Госпогранслужба Украины сообщила в пятницу, что РФ уведомила Украину о снятии ограничений в Черном и Азовском морях в связи с учениями.

Ранее Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу.