Медведчук считает, что ситуация вокруг Украины угрожает безопасности Европы

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Украина привлекла внимание всего мира, поскольку ситуация вокруг страны несет реальную внешнюю угрозу. Об этом заявил в пятницу глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук на международной конференции в рамках парламентского измерения нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция) "Конфликт на Украине: выход из тупика".

"На сегодняшний день мы видим совершенно другую ситуацию. Эта ситуация характерна тем, что к Украине сегодня привлечено внимание всего мира, <...> все это означает то, что существует реальная угроза безопасности во всей Европе. Да, сегодня есть реальная угроза этой безопасности", - сказал Медведчук, выступление которого транслировалось на странице партии в Facebook. Политик сообщил, что подтверждению этому является большое число встреч мировых лидеров, в ходе которых Украина является одной из ключевых тем.

По словам Медведчука, встреча политических советников лидеров "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Берлине закончилась безрезультатно и продемонстрировала, что Киев не воспринимает минские соглашения. Украина в целом пытается от них уйти, заявил он.

"Украинская власть занимает позицию полного невосприятия минских соглашений. Об этом говорит вчерашняя встреча советников глав государств нормандского формата в Берлине", - отметил Медведчук, добавив, что встреча "закончилась ничем".

Политик уверен, что украинская "власть пытается всячески уйти от выполнения минских соглашений и решений "нормандского саммита".