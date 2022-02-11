Глава МИД Германии назвала "красной линией" нарушение суверенитета Украины

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что, несмотря на то, что переговоры советников лидеров "нормандского формата" были непростыми, важно поддерживать диалог с Россией. Об этом она заявила в пятницу во время визита в Иорданию на совместной пресс-конференции со своим коллегой Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади.

"Вчера переговоры [советников лидеров "нормандского формата"] были непростыми, длились около 10 часов", - сказала Бербок. "Но важно, что мы вообще сидим за одним столом переговоров, такого не было уже более двух лет. Поэтому хорошо, что по крайней мере была достигнута договоренность о том, что все участники будут придерживаться минских соглашений, что мы не обрываем нить [диалога] и что в марте состоится новая встреча [советников]", - считает глава МИД ФРГ.

"Несмотря на это, мы не наблюдаем на военной плоскости никаких признаков деэскалации, но [наблюдаем] совершенно обратное", - утверждала Бербок. Она заявила, что "наращивание российских войск продолжается". Глава МИД указала на учения в Белоруссии и маневры России в Черном море. "И Россия сейчас упомянула, что ее дипломаты могут покинуть Украину", - отметила она.

"В этой связи мы активно готовимся ко всем сценариям, конечно, в тесной координации с нашими партнерами внутри ЕС, - заявила Бербок. - В то же время - и я это ясно подчеркивала в последние недели - есть красная линия, и это суверенитет Украины". По ее словам, Запад готовит все возможные меры на случай ее пересечения. "Но одновременно мы прилагаем все силы для диалога, - заявила Бербок. - Ведь мы знаем, что путь дипломатии является единственным решением для установления там мира. Именно поэтому канцлер отправится в Киев и потом сразу в Москву".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Канцлер Германии Олаф Шольц совершит 14 февраля визит в Киев и оттуда отправится 15 февраля в Москву.