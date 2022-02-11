Кулеба назвал "игрой нарративов" рекомендации Лаврова о выезде части дипмиссии из Украины

"Это заявление нужно рассматривать в контексте распространяемых Россией нарративов, что Украина готовит какие-то агрессивные действия. Они пытаются таким образом продемонстрировать, что их дипломаты находятся в опасности и нуждаются в защите. Это все игра нарративов и борьба за то, кто победит в игре под названием "кто виноват", - сказал Кулеба в пятницу во время онлайн-включения в Facebook из Харькова.

.В четверг глава МИД России Сергей Лавров обратился к персоналу дипмиссии РФ на Украине с призывом на время покинуть страну. Речь шла о неосновном персонале. В посольстве РФ в Киеве сказали корреспонденту ТАСС, что "вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке".

Об эвакуации части своих дипломатов и их семей из Украины ранее объявили США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада и Япония. Украинские власти считают преждевременным такое решение и не видят реальных оснований для этого. Киев заявляет, что не видит подготовки вторжения России на территорию Украины, однако предупреждает, что "риски есть".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.