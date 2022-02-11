Медведчук заявил, что Киев продолжает играть в "анти-Россию"

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Председатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что уже весь мир говорит о необходимости выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и только Украина отказывается от их реализации.

"С самого начала был убежден, что альтернативы выполнению минских соглашений нет. Но вот теперь о необходимости выполнения минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе говорит уже весь мир в лице Европы, России и даже США. Только украинская власть продолжает играть в игру "анти-Россия" и отказываться от "Минска", делая враждебные высказывания о невозможности его выполнения", - написал политик в пятницу в своем Telegram-канале.

По словам Медведчука, "президент Владимир Зеленский и его команда не замечают, как от их риторики устают не только украинские граждане, но и те пресловутые "партнеры", о которых мы слышим от них каждый день". "И эта усталость достигает апогея, а значит скоро Украина останется одна, и если не будет искать мира, то окажется на грани катастрофы и потери государственности", - полагает депутат.

Политик считает, что "риторика власти Зеленского, который пришел на лозунгах мира, не меняется", власть продолжает "военную истерию, не желает переговоров с Донбассом". "Теперь понятно, что истинные цели власти были пообещать и не выполнить, а значит они обманщики, которые не брезгуют гибелью украинских граждан ради собственных целей", - подчеркнул Медведчук. Депутат полагает, что "таких лжецов необходимо призвать к ответу, заставить извиниться перед оппозиционерами и оппозиционными журналистами, признать, что они были правы в своих суждениях".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Камнем преткновения стал вопрос передачи под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений. При этом согласно девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного в феврале 2015 года, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Последнее предполагает реформу конституции Украины с учетом особого статуса Донбасса.