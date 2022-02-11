В ООН заявили, что сохраняют присутствие на Украине

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. Присутствие ООН на Украине сохраняется, каких-то перемен в этом отношении нет. Такую позицию изложил в пятницу на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос, планируется ли эвакуация сотрудников всемирной организации с Украины в свете роста напряженности.

"Мы продолжаем работать. Наш персонал и члены семей остаются на Украине, каких-либо перемен в их размещении нет", - сказал он.

Ранее ряд стран, в том числе США, Нидерланды, Южная Корея, порекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину из-за опасения начала военных действий.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине нередко звучали утверждения о возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркивал, что Москва ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.